"الكاسب" يفوز على "السلطان" في مباراة ودية بمناسبة اليوم العالمي للشباب

بمناسبة اليوم العالمي للشباب أُقيمت مباراة ودية بين فريق السلطان وفريق الكاسب من فرق حواري شرق الرياض وذلك بحضور مجموعة من كباتن المنتخب يتقدمهم الكابتن المنتخب علي كميخ وحمود الشمري وخالد الكاسب العنزي وسعود عبدالله العتيبي، ومحمد عطاالله الحلفي.
ورفعت فرق الحواري شعار اليوم العالمي للشباب 2022 وذلك لإبراز المشاركة الإيجابية ولما وصلت إليه من استشعار بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز أدوار الوزارات والهيئات المعنية بذلك، ويأتي توظيف كرة القدم نظرًا لشعبيتها من أجل إبراز اليوم الدولي للشباب 2022م.
وانتهت المباراة بفوز فريق الكاسب بنتيجة 4 مقابل 3 وتم تسليم الكأس للفريق الفائز من قِبل الكابتن علي كميخ.
وصرّح الدكتور فواز بن كاسب العنزي المدير التنفيذي لمؤسسة صوت الملاعب الرياضية لـ"سبق" بأن حضور الكابتن "كميخ" وجميع الحضور والإعلاميين أضفى بعدًا رائعًا للمباراة، حيث قدم الكابتن علي كميخ كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وأضاف أن المشاركة في مثل هذه المناسبات تعكس ما وصل إليه مجتمعنا من وعي وكذلك التشديد على الدور الذي تقوم به المملكة لتمكين الشباب الذي تحتفي بهم عبر يومهم العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.