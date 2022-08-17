"الكاسب" يفوز على "السلطان" في مباراة ودية بمناسبة اليوم العالمي للشباب

وأضاف أن المشاركة في مثل هذه المناسبات تعكس ما وصل إليه مجتمعنا من وعي وكذلك التشديد على الدور الذي تقوم به المملكة لتمكين الشباب الذي تحتفي بهم عبر يومهم العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.