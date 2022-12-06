"سعود بن نهار" يتفقد مراكز جنوب الطائف ويستمع لمطالب المواطنين

واطلع الأمير "سعود بن نهار" على سير العمل في المراكز والخدمات التي تُقدّمها الإدارات الحكومية بها ووقف على المشروعات التي نُفّذت والجاري تنفيذها، كما التقى سموه رؤساء وأهالي المراكز، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والخطط المستقبلية لتطوير المراكز وتقديم سائر الخدمات للأهالي.