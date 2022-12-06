"سعود بن نهار" يتفقد مراكز جنوب الطائف ويستمع لمطالب المواطنين

تفقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهاربن سعود بن عبدالعزيز اليوم، مراكز جنوب الطائف(قيا ، شقصان،كلاخ، سديرة) يرافقه عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .
واطلع الأمير "سعود بن نهار" على سير العمل في المراكز والخدمات التي تُقدّمها الإدارات الحكومية بها ووقف على المشروعات التي نُفّذت والجاري تنفيذها، كما التقى سموه رؤساء وأهالي المراكز، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والخطط المستقبلية لتطوير المراكز وتقديم سائر الخدمات للأهالي.
فيما ثمّن الأهالي اهتمام محافظ الطائف بتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحقيقها على أرض الواقع.
كما زار الأمير سعود بن نهار، إصلاحية الطائف، واستمع إلى شرح عن البرامج التي تقدم للنزلاء، ثم تجول داخل المرافق التعليمية والصحية والترفيهية في إصلاحية الطائف.
واختتم جولاته التفقدية بزيارة مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، حيث قدم مدير المركز علي الزهراني، عرضًا عن نشاطات المركز التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمتخصص بإكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية ومتابعة الكائنات بعد إطلاقها والقيام بالأبحاث الحقلية التطبيقية لرفع جودة العمل ومتابعة تكاثرها بشكل طبيعي في بيئاتها.