ترقية 11 موظفًا ببلدية "ظهران الجنوب" على مختلف المراتب

أصدر رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب، المهندس أحمد محمد عوير، قرارات بترقية أحد عشر موظفًا بالبلدية في مختلف المراتب.
وقال "عوير": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة "مسار"، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنيًا أن تكون حافزًا لهم على تقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة، وخدمة الوطن بصفة عامة.
وشملت الترقيات: المهندس سلمان حسين الشهري للمرتبة التاسعة، والمهندس جابر هادي اليامي للمرتبة التاسعة، والموظف عارف مداوي آل عامر للمرتبة التاسعة، والموظف سالم سعيد الوادعي للمرتبة الثامنة، وترقية الموظف شاهر القحطاني على الفئة "ج".
كما شملت الترقية الموظفين: عوض آل شري، وسالم آل عشوي، وناصر آل الحارث، وعبدالله آل عريعر، وظافر آل الحارث، وحسين آل محضي، للفئة "ب".
فيما عبر الموظفون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية المهندس أحمد محمد عوير، على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن ترقياتهم ستكون حافزًا لهم على مواصلة العمل في خدمة هذا الوطن، وخدمة أهالي محافظة ظهران الجنوب.