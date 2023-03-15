ترقية 11 موظفًا ببلدية "ظهران الجنوب" على مختلف المراتب

وقال "عوير": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة "مسار"، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنيًا أن تكون حافزًا لهم على تقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة، وخدمة الوطن بصفة عامة.