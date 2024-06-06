الرئيس التنفيذي لـ"وقاء" يقف على جاهزية الاستعدادات لموسم الحج بمكة المكرمة

ويبذل مركز وقاء جهوداً كبيرة من خلال 37 فرقة بيطرية لمكافحة نواقل الأمراض، إلى جانب فرق الصحة النباتية التي تتكون من كوادر بشرية متخصصة تصل إلى أكثر من 90 طبيباً بيطرياً ومساعداً وفنيين وإداريين، للكشف على إرساليات المواشي بشكل دقيق، والتأكد من مصدرها وسلامتها، وإصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة وهي: الكعكية، الشميسي القديم، الشرائع، النورية، الحسينية، جعرانة، والهدا.