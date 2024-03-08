زراعة عسير تعقد اجتماعًا مع مستثمري أسواق النفع العام بالمنطقة

عقد مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، وفريقه؛ اجتماعًا مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومستثمري أسواق النفع العام والمسالخ النموذجية بالمنطقة؛ بهدف الاطلاع على الاستعدادات التشغيلية المتزامنة مع دخول شهر رمضان المبارك، وفي بداية الاجتماع رحّب "بن مجثل" بالمستثمرين الجدد في المنطقة، راجيًا لهم التوفيقَ والنجاح في أعمالهم الاستثمارية بمنطقة عسير.