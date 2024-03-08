زراعة عسير تعقد اجتماعًا مع مستثمري أسواق النفع العام بالمنطقة

عقد مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، وفريقه؛ اجتماعًا مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومستثمري أسواق النفع العام والمسالخ النموذجية بالمنطقة؛ بهدف الاطلاع على الاستعدادات التشغيلية المتزامنة مع دخول شهر رمضان المبارك، وفي بداية الاجتماع رحّب "بن مجثل" بالمستثمرين الجدد في المنطقة، راجيًا لهم التوفيقَ والنجاح في أعمالهم الاستثمارية بمنطقة عسير.
ثم قدّمت إدارةُ الأسواق والمسالخ استعراضًا للاشتراطات الصحية والنظامية الواجب توفُّرها في الأسواق والمسالخ؛ ومن ذلك توفر كامل السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، وكذلك متابعة سلامة المنتجات النباتية وصحة الثروة الحيوانية بالأسواق والمسالخ.
كما تمّ استعراض الخطوات الإجرائية التي تقوم بها الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بالمنطقة، والتي تهدف لتمكين المستثمرين ومساعدتهم في تقديم خدمات الأسواق والمسالخ بالشكل المناسب، وقد قدّم المستثمرون نبذةً عن خططهم التشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة، كما تمّ التطرُّق كذلك لخططهم وأعمالهم التطويرية بتلك المواقع، والتي من المتوقّع تنفيذها قريبًا.
وفي ختام الاجتماع أكّد "بن مجثل" على ضرورة الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في أسواق النفع العام والمسالخ ونقاط الذبح بمنطقة عسير بما يواكب استراتيجية المنطقة ومستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الجدير ذكره أنّ فرع عسير يعتبر أول فرع على مستوى المملكة يجري هذا الاجتماع بهدف خدمة المواطن وتطبيق تعليمات الوزارة.