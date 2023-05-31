مستشفى الملك فهد يشارك بجناح صحي بمعرض التطوير والتمليك العقاري بجدة

وقد لاقى الجناح الصحي تفاعلاً كبيرًا من الزوار والمشاركين، حيث أبدوا انطباعات طيبة عن المشاركة الإيجابية للقطاع الصحي وأهميتها في التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، حيث تم جلب أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف على الجمهور الزائر.