مستشفى الملك فهد يشارك بجناح صحي بمعرض التطوير والتمليك العقاري بجدة

شارك مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري والذي أقيم بجدة خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر مايو الحالي، إذ شارك المستشفى بجناح توعوي صحي يضم عددًا من الأركان التوعوية.
وقد لاقى الجناح الصحي تفاعلاً كبيرًا من الزوار والمشاركين، حيث أبدوا انطباعات طيبة عن المشاركة الإيجابية للقطاع الصحي وأهميتها في التوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، حيث تم جلب أجهزة قياس الضغط والسكر للكشف على الجمهور الزائر.
وقال الاختصاصيون المشاركون بالجناح بتوعية زوار المعرض عن الأمراض ومسبباتها وكذلك عن أضرار المخدرات وضررها على المجتمع.
يُشار إلى أن رعاية المستشفى لمثل هذه المعارض الكبرى تأتي تأكيدًا للدور الريادي الذي يضطلع به المستشفى كواحدٍ من أبرز مستشفيات محافظة جدة في مجال التوعية الصحية.