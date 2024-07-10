"المراجعة الداخلية" تزور "بيئة العاصمة المقدسة"

اجتمع مدير إدارة المراجعة الداخلية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة علي بن محمد قصاص الغامدي، مع مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبد الله القرني، بمقر مكتبه.
يأتي الاجتماع بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تسهيل فريق المراجعة للمهام المسندة إليه.
يذكر أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية تهدف إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، وتدقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة؛ لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة.
وتهدف كذلك لضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وحماية الأموال والممتلكات العامة.