"المراجعة الداخلية" تزور "بيئة العاصمة المقدسة"

اجتمع مدير إدارة المراجعة الداخلية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة علي بن محمد قصاص الغامدي، مع مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبد الله القرني، بمقر مكتبه.