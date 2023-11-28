مساعد مدير "تعليم الطائف " يدشن معرض اليوم العالمي للطفل بمشاركة الروضات

دشّن مساعد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور ساعد بن سعيد الثبيتي اليوم ، معرض فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي تنفذه إدارة رياض الأطفال بسوق تيرا مول.
وتجول "الثبيتي" في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ العديد من الأركان بمشاركة روضات تعليم الطائف ، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركاناً للرسم والتلوين ومجسمات ومسرحًا للطفل لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه للأطفال .
ونوه "الثبيتي" بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وإدارة رياض الأطفال .