برعاية أمير نجران.. انطلاق فعاليات "القافلة الزراعية" بـ40 ركنًا تسويقيًا للمزارعين

وتضمُّ القافلة التي تستمر ثلاثة أيام، 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، ومسرحًا تفاعليًا وعروضًا شعبية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال وفحص عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحاليل لها، وجناح متكامل لعرض الخدمات التى تقدمها الوزارة، كما تضم القافلة عددًا من المختصين والخبراء في الإرشاد الزراعي وعددًا من المتطوعين.