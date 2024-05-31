برعاية أمير نجران.. انطلاق فعاليات "القافلة الزراعية" بـ40 ركنًا تسويقيًا للمزارعين

برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أطلق وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي فعاليات "القافلة الزراعية الإرشادية" التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بمتنزه الأمير جلوي بمدينة نجران.
وتضمُّ القافلة التي تستمر ثلاثة أيام، 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية، وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، ومسرحًا تفاعليًا وعروضًا شعبية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال وفحص عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحاليل لها، وجناح متكامل لعرض الخدمات التى تقدمها الوزارة، كما تضم القافلة عددًا من المختصين والخبراء في الإرشاد الزراعي وعددًا من المتطوعين.
وتهدف القافلة الزراعية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي وإنتاج العسل.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بنجران المهندس مريّح بن شارع الشهراني أن القافلة تقدم للمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة عددًا من الأنشطة والبرامج والعروض المرئية والندوات وورش العمل الحقلية بعدد 15 ورشة في القطاع النباتي والحيواني، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.