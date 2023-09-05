محافظ الليث يُثمّن جهودَ "كفى" لمحاربة السموم

واطّلع "الزهراني"، خلال اللقاء، على التقرير السنوي لأعمال وبرامج الجمعية المُنفّذة خلال العام 1444هـ، والتي بلغ عدد المستفيدين من برامجها وأنشطتها العلاجية والتثقيفية والتوعوية 11825 مستفيدًا، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة؛ حيث جرى خلالها 46 لقاءً، و41 عرضًا توعويًّا، وخمسة معارض وملتقيات، و428 استشارة علاجية، و23 متطوعًا ومتطوعة.