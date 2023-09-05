محافظ الليث يُثمّن جهودَ "كفى" لمحاربة السموم

ثمّن محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، جهودَ جمعية "كفى" في تسخير جميع الإمكانات لمحاربة السموم وحفظ أرواح أبناء وبنات الوطن، مواكبةً للحملة الوطنية لمحاربة المخدرات.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مدير فرع جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة سليمان الحضريتي.
واطّلع "الزهراني"، خلال اللقاء، على التقرير السنوي لأعمال وبرامج الجمعية المُنفّذة خلال العام 1444هـ، والتي بلغ عدد المستفيدين من برامجها وأنشطتها العلاجية والتثقيفية والتوعوية 11825 مستفيدًا، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحافظة؛ حيث جرى خلالها 46 لقاءً، و41 عرضًا توعويًّا، وخمسة معارض وملتقيات، و428 استشارة علاجية، و23 متطوعًا ومتطوعة.
شملت البرامج: مبادرة "جيل" التي تهدف لتوعية وحماية طلاب المدارس من خطر التدخين والمخدرات ونشر الوعي الوقائي بالمخاطر، والتعريف بالأسباب وطرق معالجتها، ومبادرة "آمن" البرنامج التوعوي الذي يُعنى بتوعية منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية من آفتَي التدخين والمخدرات، ومبادرة "بيئة عمل نقية"؛ وهي عبارة عن برنامج توعوي ووقائي يستهدف الجهات الحكومية غير الأمنية والتعليمية، وجهات القطاع غير الربحي.
وكذلك تنظيم العديد من المعارض والملتقيات للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، مزوّدة بأحدث الدراسات والإحصاءات للآثار المترتّبة على تعاطي هذه السموم القاتلة، ومدعومة بمجسمات وشاشات توضّح الأضرار والتجارب بأسلوبٍ علمي وطبي.
من جانبه قال مدير فرع جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة، سليمان الحضريتي: إن الجمعية تُسهم في حماية المجتمع وتوعيته بأضرار التدخين والمخدرات، ومساعدة الراغبين في العلاج عبر خدماتٍ وبرامج نوعية تلامس احتياجاتهم وتطلعاتهم.