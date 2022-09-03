مرور شقراء ينفذ جولات ميدانية على طريق "المستوي"

يأتي ذلك بعد كثرة الحوادث المميتة على الطريق، وكتابة "سبق" تقارير عن الحوادث المأساوية فيه؛ لضيق الطريق في جهته الشمالية؛ حيث إنه مسار واحد وقديم؛ ولعدم استكمال توسعة الطريق إلى طريق مزدوج في جهته الجنوبية، وتأخر العمل فيه سنوات عدة.