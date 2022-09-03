مرور شقراء ينفذ جولات ميدانية على طريق "المستوي"

يحظى طريق شقراء أشيقر القصيم "المستوي"، بمتابعة ميدانية متواصلة من إدارة مرور شقراء.
تأتي المتابعة بالتنسيق مع الجهات المشرفة على الطريق والجهات ذات العلاقة؛ من أجل توفير وسائل السلامة والحد من الحوادث المتكررة على الطريق.
يأتي ذلك بعد كثرة الحوادث المميتة على الطريق، وكتابة "سبق" تقارير عن الحوادث المأساوية فيه؛ لضيق الطريق في جهته الشمالية؛ حيث إنه مسار واحد وقديم؛ ولعدم استكمال توسعة الطريق إلى طريق مزدوج في جهته الجنوبية، وتأخر العمل فيه سنوات عدة.
وتتابع إدارة المرور بشقراء، طريق "المستوي" بشكل مستمر، عبر تنفيذ عدد من الجولات الميدانية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة سير العمل في الطريق.
كما تخاطب الجهات المشرفة على الطريق لتسخير كل الجهود للحد من الحوادث المرورية الجسيمة التي يشهدها الطريق منذ أعوام.
وقامت إدارة المرور بالشخوص على الطريق مرات عدة، ووجهت الجهة المشرفة على أعمال توسعة الطريق، على حث المؤسسة المنفذة بسرعة استكمال توسعة الطريق إلى طريق "مزدوج"، من أجل تخفيف الزحام وزيادة الأمان والسلامة لسالكيه.
ووقفت إدارة المرور على التقاطعات الخطرة في الطريق، وتم توجيه المقاول بعلاج خطورتها في حينها، إضافة إلى متابعة توفير وسائل السلامة على الطريق.
تأتي تلك الجولات الميدانية المتواصلة لدوريات المرور، تنفيذًا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، ومحافظ شقراء، إضافة إلى حرص إدارة المرور بشقراء على متابعة الطرق التابعة للمحافظة متابعة دقيقة، لأجل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحل وإنهاء ما يواجه أي طريق من مشاكل، والحد من الحوادث المرورية الجسيمة.
وتتواصل إدارة المرور مع الجهات ذات العلاقة، في حال وجود تأخير في تنفيذ الأعمال على الطرق، وتؤكد أهمية وضرورة متابعة أداء الشركات والمتعهدين بتنفيذ سفلتة الطرق؛ لرفع معايير وسائل السلامة المرورية بكل دقة ودون تهاون.
وكانت "سبق" قد كتبت تقارير عن الحوادث المميتة على الطريق، كان آخرها الأسبوع الماضي، بعنوان (30 وفاة خلال 8 سنوات.. لجانٌ وتقارير ووعود والسبب معلوم والحل غائب.. شقراء.. حادث أليم ينقل معلمًا ومقيمًا للمستشفى.. و"سبق" ترصد مآسي طريق الموت المتواصلة).