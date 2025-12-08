27 متطوعًا يشاركون في مبادرة "الرياض تتطوّع" عبر جمعية البديع

شاركت جمعية التنمية الأهلية بالبديع في فعاليات مبادرة "الرياض تتطوّع" التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، وذلك من خلال 27 متطوعًا ومتطوعة قدّموا أعمالًا متنوعة شملت زراعة أشجار الظل والورود الموسمية، وتوزيع كسوة الشتاء، وذلك في موقع الفعالية المقام بحديقة البلدية الغربية بالبديع، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية.