27 متطوعًا يشاركون في مبادرة "الرياض تتطوّع" عبر جمعية البديع

شاركت جمعية التنمية الأهلية بالبديع في فعاليات مبادرة "الرياض تتطوّع" التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، وذلك من خلال 27 متطوعًا ومتطوعة قدّموا أعمالًا متنوعة شملت زراعة أشجار الظل والورود الموسمية، وتوزيع كسوة الشتاء، وذلك في موقع الفعالية المقام بحديقة البلدية الغربية بالبديع، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، شنار بن عامر الشكرة، شكره لأمانة منطقة الرياض على إطلاق هذه المبادرة المجتمعية، مؤكدًا أنها تعزز الانتماء للمدينة، كما ثمّن دعم بلدية البديع وإتاحة الفرصة للجمعية ومتطوعيها للمساهمة الفاعلة في الأنشطة التطوعية.
وشهدت الفعالية مشاركة فرق طلابية من ثانوية البديع للبنين، الابتدائية الثالثة للبنات، ومتوسطة حطين للبنين، إضافة إلى جمعية الدعوة بالبديع، وفريق التطوع الصحي من مركز الرعاية الصحية الأولية.
وأكد "الشكرة" أن الجمعية دعمت الجهات المشاركة وساهمت في تجهيز مواقع الفعالية، معربًا عن فخره بروح التعاون والمشاركة التي أظهرتها الجهات التعليمية والمجتمعية، مؤكدًا أن المبادرة تسعى لتمكين المتطوعين من تقديم خدمات نوعية تعزّز التنمية المستدامة في المنطقة.