"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم عددًا من الدروس العلمية بجامع البراء بن مالك بشرورة

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تقديم المناشط الدعوية والدروس العلمية، حيث ينظم الفرع ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة عددًا من الدروس العلمية، والتي تنطلق يوم السبت القادم بجامع البراء بن مالك بعد صلاة العشاء، بدرس عن "شرح أصول السنة للإمام أحمد" يقدمه الشيخ حمد الكربي وتستمر كل أسبوع باليوم ذاته.