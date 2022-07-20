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مركز التنمية بالرياض يستهدف أكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع

بعشرة برامج وفعاليات تناولت محاور عدة صاحبها مجموعة من التطبيقات العملية
مركز التنمية بالرياض يستهدف أكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع
جانب من البرامج التدريبية بالمركز
سبق
سبق

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية عشرة برامج تدريبية وفعاليات حضرها أكثر من ألفي مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع.

شملت البرامج التدريبية ورش عمل بعناوين "الوعي التطوعي والمستهلك ومكافحة الغش التجاري والحوار الأسري والحوار المجتمعي والجمعيات الناشئة وصحة المرأة والعودة الآمنة ونظريات غيّرت حياتي".

وتناولت عديد المحاور التي صاحبها مجموعة من التطبيقات العملية كما نفذ المركز بعض الفعاليات الأخرى المواكبة للمناسبات.

أقيمت الورش والفعاليات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الخارجية ذات العلاقة مثل أكاديمية الحوار الوطني ووزارة التجارة ووزارة التعليم وأمانة منطقة الرياض ومركز الملك سلمان الاجتماعي.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرياض
مركز التنمية الاجتماعية

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