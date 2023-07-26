"بيئة الرياض" تستكمل الاستعدادات لانطلاق "مهرجان فلفل شقراء 3”

كما تم تجهيز (40) ركنًا للمزارعين لعرض منتجاتهم الزراعية وتخصيص عددٍ من الأركان للجهات الحكومية والجهات الاخرى المشاركة، كما سيُقام خلال المهرجان عدد من الندوات والمحاضرات الإرشادية للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي يقدمها عددٌ من المختصين في المجال الزراعي وبإشراف ومتابعة مكتب الوزارة بالمحافظة بهدف توعية المزارعين والمهتمين حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي قيمة عالية.