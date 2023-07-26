"بيئة الرياض" تستكمل الاستعدادات لانطلاق "مهرجان فلفل شقراء 3”

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ممثلاً في مكتب الوزارة بمحافظة شقراء الاستعدادات لتنظيم مهرجان فلفل شقراء 3 خلال الفترة من 9 – 18 /1 /1445 ، أحد المهرجانات الزراعية بمنطقة الرياض للعام 2023 ضمن الاتفاقية الإطارية لمهرجانات الوزارة لتشجيع المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، ودعم لمنتجاتهم الزراعية المحلية.
ويهدف المهرجان إلى التعريف بفلفل شقراء، وتمكين المزارعين من تسويق منتجهم لدى زوار المهرجان وتبادل الخبرات فيما بينهم.
كما تم تجهيز (40) ركنًا للمزارعين لعرض منتجاتهم الزراعية وتخصيص عددٍ من الأركان للجهات الحكومية والجهات الاخرى المشاركة، كما سيُقام خلال المهرجان عدد من الندوات والمحاضرات الإرشادية للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي يقدمها عددٌ من المختصين في المجال الزراعي وبإشراف ومتابعة مكتب الوزارة بالمحافظة بهدف توعية المزارعين والمهتمين حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي قيمة عالية.
ولقي المهرجان دعمًا خاصًا من المحافظة بدعوة الأسر المنتجة وتخصيص أماكن لهم لعرض منتجاتهم التحويلية ذات قيمة مضافة كما كان للبلدية مشاركة فاعلية من خلال تمكين الموقع للمهرجان كما دعمت المحافظة المهرجان بفعاليّات مصاحبة متنوعة تستمر خلال فترة إقامة المهرجان.