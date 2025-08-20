مدير تعليم الطائف يترأس لجنة الانضباط المدرسي ويشيد بتعاون الأسر والمجتمع

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، اجتماع لجنة الانضباط المدرسي، بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة من "البنين والبنات" مُمثلي الإدارات والأقسام المعنية، وذلك لمتابعة خطة الإدارة في تطبيق الانضباط، ومناقشة سُبل تجويد الأداء وتحسين المخرجات التعليمية.
وأكد الدكتور الغامدي أهمية توحيد الجهود والتعاميم المتعلقة بإجراءات الانضباط المدرسي، مُشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع، لتحقيق قيمة الانضباط كسلوك تربوي مُستدام.
وأشاد الغامدي بالدور المحوري الذي تؤديه المدرسة في ترسيخ القيم الإيجابية وتوجيه المجتمع نحوها، مُثمنًا الجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والإدارية لتقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، تُسهم في تحقيق مستهدفات وزارة التعليم ومُؤشراتها.