مدير تعليم الطائف يترأس لجنة الانضباط المدرسي ويشيد بتعاون الأسر والمجتمع

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، اجتماع لجنة الانضباط المدرسي، بحضور المساعدين وأعضاء اللجنة من "البنين والبنات" مُمثلي الإدارات والأقسام المعنية، وذلك لمتابعة خطة الإدارة في تطبيق الانضباط، ومناقشة سُبل تجويد الأداء وتحسين المخرجات التعليمية.