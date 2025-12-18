"خُطى مستدامة" تنطلق في حائل لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع

تستعد منطقة حائل لاستضافة فعاليات مبادرة «خُطى مستدامة – نحو سياحة بيئية مسؤولة»، بدعمٍ من صندوق البيئة وتنفيذ جمعية الرحالة، وذلك ضمن برنامج توعوي بيئي يمتد على يومين متتاليين، ويستهدف محبي الرحلات وأفراد المجتمع في مواقع مختلفة بالمنطقة.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ الوعي البيئي، ونشر ثقافة الممارسات البيئية المسؤولة، وتعزيز مبادئ «لا تترك أثرًا»، إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في حماية البيئة والمحافظة على المواقع الطبيعية.
وتبدأ الفعاليات في اليوم الأول بتنفيذ برنامج توعوي مخصص لطلاب إحدى المدارس في مدينة حائل، يتضمن لقاءات تثقيفية وورشًا تفاعلية تُسهم في بناء وعي بيئي مبكر لدى النشء، وتعزيز سلوكيات المحافظة على البيئة داخل المدرسة وخارجها.
فيما يُخصص اليوم الثاني لتنفيذ فعالية ميدانية في منتزه عقدة، تشمل ورشة بيئية، وأنشطة تطوعية، وتطبيقات عملية لمبادئ «لا تترك أثرًا»، بمشاركة الرحالة والمتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي، في إطار يعزّز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ويُسهم في تحسين المشهد البيئي للمواقع الطبيعية.
وأكدت جمعية الرحالة أن مبادرة «خُطى مستدامة» تأتي ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي، وتمكين المتطوعين، وتعزيز السياحة البيئية المسؤولة، بما يدعم الاستدامة البيئية ويرسّخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة في مختلف مناطق المملكة.