"خُطى مستدامة" تنطلق في حائل لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع

فيما يُخصص اليوم الثاني لتنفيذ فعالية ميدانية في منتزه عقدة، تشمل ورشة بيئية، وأنشطة تطوعية، وتطبيقات عملية لمبادئ «لا تترك أثرًا»، بمشاركة الرحالة والمتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي، في إطار يعزّز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ويُسهم في تحسين المشهد البيئي للمواقع الطبيعية.