"تعليم رجال ألمع" تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لـ264 مرشحة

علمًا بأنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل: الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.