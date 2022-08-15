"تعليم رجال ألمع" تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لـ264 مرشحة

بدأت إدارة تعليم رجال ألمع، صباح اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية والمطابقة لمرشحات شغل الوظائف التعليمية التعاقدية وبمدارس الطفولة المبكرة، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.
يبلغ عدد المرشحات 167 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية و97 للوظائف التعليمية للطفولة المبكرة تخصص "رياض أطفال".
ورحبت إدارة التعليم بمرشحات الوظائف التعاقدية والطفولة المبكرة، ودعتهم إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية في مبنى إدارة التعليم للأقسام النسوية، والكشف الطبي في مستشفى محافظة رجال ألمع.
علمًا بأنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل: الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.
وكان مدير التعليم بالإنابة علي بن محمد آل مضواح، في وقتٍ سابق قد عقد اجتماعََا بلجنة التوظيف التعاقدي؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية، وآلية سير الإجراءات، وجاهزية البيئات المناسبة لاستقبال المرشحات.