استنفار بأمانة الطائف لرقابة 40 ألف مرفق تجاري وتركيز خاص على صوالين الحلاقة والمغاسل

وقد حققت خطة الأمانة لشهر رمضان حتى الآن نجاحات ملموسة في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وتم تغطية سائر المنشآت التجارية والصحية على مدار الفترة الماضية بشكل مكثف، مع تنفيذ آلاف الجولات التفتيشية والرقابية المفاجئة والتي أسفرت عن ضبط مخالفات من بينها عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتجاوز التعليمات البلدية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم فحص عينات من الغذاء والمياه للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.