استنفار بأمانة الطائف لرقابة 40 ألف مرفق تجاري وتركيز خاص على صوالين الحلاقة والمغاسل

تنفذ أمانة الطائف المرحلة الثالثة من خطتها الرمضانية والتي تشمل العشر الأواخر من الشهر لمتابعة الأسواق والمراكز التجارية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، ووضعت أكثر من 40 ألف مرفق تجاري لمختلف الأنشطة تحت الرقابة المباشرة، كما رفعت درجة التنسيق مع سائر الجهات المختصة لضمان حماية المستهلك وضبط التجاوزات وانسيابية حركة المرور للمركبات والمشاة.
ووضعت الأمانة جميع إمكاناتها المتاحة من آليات ومعدات وقوى بشرية في حالة استنفار، كما دعمت وكالات الأمانة والإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية بسائر الممكنات اللازمة وفق الخطة الرمضانية الموسمية بمراحلها الثلاث، وتشمل الجهود الحالية الأعمال البلدية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، وتتضمن برامج النظافة والإصحاح البيئي وبرامج الرقابة البلدية (محال تجارية، منشآت سكنية، نظافة)، ومتابعة الامتثال وتطبيق الإجراءات الوقائية وجهود النظافة وصحة البيئة.
ودعمت الأمانة في مجال النظافة العمالة والمعدات والحاويات بمختلف الأحجام، ولتعزيز الوقاية الصحية تم تخصيص عددٍ من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات تضم فنيين واختصاصيين مجهزين بمعدات المكافحة اليدوية والسيارة، وفي مجال رقابة الأسواق والمواد الغذائية فقد عمدت إلى زيادة عدد الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية وتقوم برصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على مدار اليوم.
وقد حققت خطة الأمانة لشهر رمضان حتى الآن نجاحات ملموسة في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وتم تغطية سائر المنشآت التجارية والصحية على مدار الفترة الماضية بشكل مكثف، مع تنفيذ آلاف الجولات التفتيشية والرقابية المفاجئة والتي أسفرت عن ضبط مخالفات من بينها عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتجاوز التعليمات البلدية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم فحص عينات من الغذاء والمياه للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.