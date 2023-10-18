"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "أذكى"

ويتنافس المتميزون من خلال ذلك الأولمبياد على أساس فردي لحلّ المشكلات، وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحلّ المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم، وهيكلة البيانات، والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.