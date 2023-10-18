"تعليم الطائف" تدعو الطلبة للتسجيل في مسابقة "أذكى"

دعت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، الطلابَ والطالبات إلى المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية.
ويستمرّ التسجيل في الأولمبياد الوطني، حتى الـ28 من شهر نوفمبر المقبل، من خلال الرابط .
يذكر أن الأولمبيادَ الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، مسابقةٌ وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة.
ويتنافس المتميزون من خلال ذلك الأولمبياد على أساس فردي لحلّ المشكلات، وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحلّ المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم، وهيكلة البيانات، والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.