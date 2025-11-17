الندوة العالمية: المملكة تجسّد عنايتها ببناء الإنسان برعاية الطلاب

تزامنًا مع اليوم العالمي للطلاب، الذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام، ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الجهود المستدامة والمتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال رعاية الطلاب ودعمهم، مؤكدة أن هذه الجهود تجسّد رؤية المملكة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.