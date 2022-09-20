"بنك التنمية" ينفذ معسكرًا لتعريف الجمعيات بخدمات التمكين وبناء الشراكات

من جانب آخر، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية - إحدى الجمعيات المستفيدة- توفيق بن سالم المورقي، أن مثل هذه المعسكرات تُسهم في تعزيز مفهوم الشراكة وبناء التحالفات والتي سوف يكون له أثر في النهوض بالعمل في الجمعيات الأهلية وإبراز الجوانب الإيجابية للعمل الأهلي، وتقديم البرامج والدورات التأهيلية لمستفيدي الجمعية من الأسر.