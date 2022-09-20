"بنك التنمية" ينفذ معسكرًا لتعريف الجمعيات بخدمات التمكين وبناء الشراكات
نفذ بنك التنمية الاجتماعية، معسكر التمكين لبرنامج التأهيل المهني والحرفي على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 18-20 من شهر سبتمبر الحالي في الرياض، بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.
وجرى في المسكر مناقشة عددٍ من المحاور منها التعريف بخدمات التمكين والتنمية وتصميم المبادرات وآليات بناء التحالفات والشراكات لتمكين الأسر.
وتضمنت المحاور آليات فهم المشروعات متناهية الصغر والاطلاع على أفضل الممارسات واستعراض التحديات واقتراح الحلول وتصميم وإعداد التقارير واستخدام المنصات الإلكترونية لرفعها والمتابعة، أيضًا مفهوم قياس الأثر والتخطيط في قياس الأثر وأدواته ومفهوم قياس العائد على الاستثمار.
من جانب آخر، أوضح المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية - إحدى الجمعيات المستفيدة- توفيق بن سالم المورقي، أن مثل هذه المعسكرات تُسهم في تعزيز مفهوم الشراكة وبناء التحالفات والتي سوف يكون له أثر في النهوض بالعمل في الجمعيات الأهلية وإبراز الجوانب الإيجابية للعمل الأهلي، وتقديم البرامج والدورات التأهيلية لمستفيدي الجمعية من الأسر.
وأضاف "المورقي" أن الدورات التي تقدمها الجمعية تُسهم في إنشاء النواة الاقتصادية لكل أسرة من مستفيدي الجمعية وما يصاحبها من رعاية ومتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز الجوانب الإيجابية للمشروع وإبرازها ومعالجة الجوانب السلبية والمعوقات وتقديم الحلول الناجحة للأسر في مشروعها الاقتصادي.
وأردف المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، بأن مثل تلك المعسكرات والتي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية تؤكد دور بنك التنمية الاجتماعية البارز مع الجمعيات لتحقيق أهدافها وتعزيز رسالتها في المجتمع واعطائها الانطلاقة التي تُسهم في النهوض بمهامها المنوطة بها في المجتمع، مع تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ومفهوم المؤسسات المدنية في خدمة مجتمعاتها عبر هذه الشراكات.