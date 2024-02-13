برعاية "يوسف عسيري".. "أدبي الطائف" يطلق اسم "عالي القرشي" على قاعة محاضراته

وأضاف: إلا أن ما يهمني في هذه الكلمة هو تتبُّع هذه الأسطورة وتحققها من خلال تتبُّع دلالات الأسطورة. ولأبدأ بالمناخ؛ فالطائف مدينة عليلة الهواء، كثيرة الفاكهة، ماؤها عذب، والخضرة ممتدة في سفوحها وتلالها طوال العام.. وهذا كله يذهب بنا على جناح ملك إلى الشام الروحانية؛ فالطواف حول الكعبة والنفحات النورانية التي تكسو الطائف هي التي دعت الصحابي الجليل عبدالله بن العباس -رضي الله عنه- إلى أن يحط رحاله بها، وكأني به يطلب هذا الهدوء والسكينة بعد اشتعال الفتنة، ويركن إلى الطائف ليتنسم أنفاس الطهر والنقاء.