شوارع وميادين الطائف تُرحِّب بعودة المعلمين والمعلمات عبر الشاشات الإلكترونية

شوارع وميادين الطائف تُرحِّب بعودة المعلمين والمعلمات عبر الشاشات الإلكترونية
رحَّبت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بعودة المعلمين والمعلمات عبر الشاشات الإلكترونية الموزعة في الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة المحافظة والاتصال المؤسسي.
وحملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة لهم: "المعلمون المبدعون بكم نحقق الرؤية فأهلاً بعودتكم".
وجاءت هذه المشاركة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعليم الطائف، ضمن حملة الاستعداد للعام الدراسي 1446هـ، ابتهاجًا وترحيبًا بعودة المعلمين والمعلمات الذين تبدأ عودتهم يوم غد الأحد 7 صفر 1446هـ بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، جاهزية جميع المدارس من حيث أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل والنظافة والتأثيث، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا مميزًا، وعودًا حميدًا للمعلمين والمعلمات.