شوارع وميادين الطائف تُرحِّب بعودة المعلمين والمعلمات عبر الشاشات الإلكترونية

وجاءت هذه المشاركة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعليم الطائف، ضمن حملة الاستعداد للعام الدراسي 1446هـ، ابتهاجًا وترحيبًا بعودة المعلمين والمعلمات الذين تبدأ عودتهم يوم غد الأحد 7 صفر 1446هـ بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.