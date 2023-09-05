"القحطاني" يتفقد أقسام مستشفى النور التخصصي في جولته الأولى بعد تعيينه

وبث الحساب الرسمي للمستشفى على منصة X، صورًا للجولة التفقدية التي وقف فيها الدكتور "القحطاني" على الخدمات المقدمة في الطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب وقسم جراحة الحروق والتجميل والأقسام الأخرى، واستمع إلى شرح مفصل من قِبَل القائمين عليها عما تقدمه الأقسام وطريقة تقديم الخدمة حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تقديم خدمات مميزة للمراجعين، والمرضى وما ينسجم مع ما توليه وزارة الصحة من عناية واهتمام بالمرضى بما يتوافق مع جهود تجمع مكة المكرمة الصحي إلى الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للجميع.