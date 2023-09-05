"القحطاني" يتفقد أقسام مستشفى النور التخصصي في جولته الأولى بعد تعيينه

تَفَقّد المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور عبدالله بن مريع القحطاني، أقسام المستشفى في أول جولة له عقب صدور قرار الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري بتكليفه مديرًا تنفيذيًّا.
وبث الحساب الرسمي للمستشفى على منصة X، صورًا للجولة التفقدية التي وقف فيها الدكتور "القحطاني" على الخدمات المقدمة في الطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب وقسم جراحة الحروق والتجميل والأقسام الأخرى، واستمع إلى شرح مفصل من قِبَل القائمين عليها عما تقدمه الأقسام وطريقة تقديم الخدمة حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تقديم خدمات مميزة للمراجعين، والمرضى وما ينسجم مع ما توليه وزارة الصحة من عناية واهتمام بالمرضى بما يتوافق مع جهود تجمع مكة المكرمة الصحي إلى الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للجميع.