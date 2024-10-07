الجالية المصرية في جدة تحتفل بالذكرى الـ 51 لنصر 6 أكتوبر المجيد

احتفلت الجالية المصرية في جدة، بالمملكة العربية السعودية، بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
حضر الاحتفالية السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام جمهورية مصر العربية بجدة، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة.
وجه قنصل مصر العام التحية للقوات المسلحة المصرية، وأشاد بما قامت به من إنجازات في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت للأمة العربية شرفها وكرامتها.
وأكد السفير أحمد عبد المجيد أن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة هي ذكرى يوم عظيم علينا، يوم نتذكر فيه بالعرفان أبطالنا الذين صنعوا هذه المعجزة التاريخية بكل المقاييس العسكرية.
كما أشار عبد المجيد إلى أن مصر والسعودية تعملان معًا لضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وذلك في إطار العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والرخاء والسلام في المنطقة.
من جانبه، قال الدكتور سعيد يحيى إن 6 أكتوبر 1973 هو أغلى الأيام في ذاكرة مصر والأمة العربية، الذي عشناه انتصارًا وإرادة وكرامة. وأضاف: "إن أبناءنا الذين ولدوا في هذا اليوم، عمرهم الآن واحد وخمسون عامًا، ولم يعرفوا شيئًا عنه إلا من كتب التاريخ ومقالات الكُتاب، وشواهد الحرب. وواجبنا في مثل هذه المناسبات أن ننقل شيئًا من الحقيقة، لأنها قد تغيب بعض الوقت خلف غبار الأحداث والزمن وهموم الأيام".
وشدد يحيى على أن هذه الأيام بحاجة إلى روح أكتوبر من إصرار وعزيمة، حيث لم تكن حرب أكتوبر نصرًا عسكريًا فحسب، بل وسامًا للأمة العربية بأكملها. وأكد أن هذه الأيام لا ينبغي أبدًا أن تُنسى.
كما وجه يحيى التحية للقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في وطنهم الثاني، المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن العلاقة التي تجمع بين المملكة ومصر عبر التاريخ تفوق كل وصف، وأنها علاقة أزلية أرادها الله مصدر رفعة وخير للأمتين العربية والإسلامية.