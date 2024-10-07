الجالية المصرية في جدة تحتفل بالذكرى الـ 51 لنصر 6 أكتوبر المجيد

من جانبه، قال الدكتور سعيد يحيى إن 6 أكتوبر 1973 هو أغلى الأيام في ذاكرة مصر والأمة العربية، الذي عشناه انتصارًا وإرادة وكرامة. وأضاف: "إن أبناءنا الذين ولدوا في هذا اليوم، عمرهم الآن واحد وخمسون عامًا، ولم يعرفوا شيئًا عنه إلا من كتب التاريخ ومقالات الكُتاب، وشواهد الحرب. وواجبنا في مثل هذه المناسبات أن ننقل شيئًا من الحقيقة، لأنها قد تغيب بعض الوقت خلف غبار الأحداث والزمن وهموم الأيام".