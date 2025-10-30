جمعية الكشافة تختتم دورة "اصنع قصتك بالصورة والفيديو" لتأهيل الكشافين في توثيق الفعاليات

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس الدورة التدريبية "اصنع قصتك بالصورة والفيديو – توثيق الفعاليات الكشفية"، ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير المهارات الإعلامية لدى الفتية والشباب، ورفع كفاءة التوثيق المرئي للأنشطة والفعاليات الكشفية في مختلف قطاعات الجمعية.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من توثيق الأنشطة الكشفية باحترافية عالية عبر الصورة والفيديو، وتحويل الأحداث والمشاركات إلى قصص مرئية تعبّر عن روح الفريق وتبرز الجهود التطوعية للكشافة في خدمة المجتمع.
وتناول المدرب محمد الطلحة خلال البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، أبرزها أساسيات التصوير الاحترافي باستخدام الهاتف والكاميرا، واختيار الزوايا والإضاءة المناسبة، وإعداد التقارير المرئية، وتنفيذ المونتاج البسيط باستخدام تطبيقات تحرير الفيديو الحديثة، كما تضمنت الدورة تطبيقات ميدانية عملية لتصوير فعاليات واقعية وتدريب المشاركين على تحويل اللقطات العفوية إلى أعمال إعلامية مؤثرة.
وأكد الطلحة أن التوثيق الكشفي لا يقتصر على التقاط الصور، بل هو فن يروي القصة ويعكس المشاعر والتفاعل الإنساني في الميدان، مشيرًا إلى أن الصورة الواعية تسهم في تعزيز حضور الحركة الكشفية وإبراز دورها التنموي والاجتماعي.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية في نشر ثقافة الإعلام الكشفي وتوظيف التقنيات الحديثة لإبراز إنجازات الكشافة السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل مبدع يوظّف المهارات التقنية لخدمة المجتمع والوطن.