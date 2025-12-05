جامعة شقراء تحصد المركز الثاني في مسابقة "تُرُوَش" لريادة الأعمال

وجاء هذا التتويج بعد منافسة قوية بين عدد كبير من المشاريع المشاركة في الفعالية التي نظمتها جامعة الملك سعود، حيث حظي المشروع بإشادة من لجنة التحكيم بفضل جودة بياناته العربية، وجاهزيته التقنية، وقدرته على التطبيق في بيئات محلية وإقليمية مختلفة.