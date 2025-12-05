جامعة شقراء تحصد المركز الثاني في مسابقة "تُرُوَش" لريادة الأعمال

حقق فريق كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء إنجازًا جديدًا بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة “تُرُوَش” لريادة الأعمال، وذلك عن مشروعه المبتكر “مِبصِر” المخصص لترجمة لغة الإشارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التتويج بعد منافسة قوية بين عدد كبير من المشاريع المشاركة في الفعالية التي نظمتها جامعة الملك سعود، حيث حظي المشروع بإشادة من لجنة التحكيم بفضل جودة بياناته العربية، وجاهزيته التقنية، وقدرته على التطبيق في بيئات محلية وإقليمية مختلفة.
ويمثل “مِبصِر” نموذجًا واعدًا لحلول تقنية تخدم فئة الصم وضعاف السمع عبر أدوات ذكية قادرة على التعرف على الإشارات وترجمتها بدقة عالية، وهو ما أسهم في حصول المشروع على اهتمام واستشارات من جهات متخصصة دعمت مراحل تطويره.
وضم الفريق الفائز كلًا من: أحمد بن خالد الرشيد، وعبدالرزاق بن حسن الدوسري، وأميرة بنت خالد الدعجاني، وسهيم بنت عبدالرحمن الرشيد، الذين عبّروا عن فخرهم بالإنجاز ودعم الجامعة المستمر للمشاريع الابتكارية.