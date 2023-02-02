"تقنية أبها" تفوز بالمركزين الأول والثاني في "الذكاء الاصطناعي"

توج مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، متدربي الكلية التقنية بأبها، بالمركزين الأول والثاني، في المسابقة التي نظّمتها الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة، صباح الأربعاء، للمشروعات الابتكارية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شارك فيها 14 منشأة تدريبية بما يقارب 26 مشروعًا.