"تقنية أبها" تفوز بالمركزين الأول والثاني في "الذكاء الاصطناعي"

توج مدير عام التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، متدربي الكلية التقنية بأبها، بالمركزين الأول والثاني، في المسابقة التي نظّمتها الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة، صباح الأربعاء، للمشروعات الابتكارية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شارك فيها 14 منشأة تدريبية بما يقارب 26 مشروعًا.
جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري. ومن جانبه قال عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان: إن المشروعات الفائزة كانت نتيجة تدريب وصقل للمهارات بالكلية وتميز وابتكار من المتدربين المشاركين، ومتابعة مستمرة من مشرفي مركز الموهبة: د. عبدالحق الفرشيشي، وم. عبدالمحسن القحطاني.
وتتلخص مشروعات الكلية المشاركة في: مشروع "المستشفى الذكي بتقنية RF ID" للمتدرب عبدالسلام عامر عسيري، ومشروع "المراقبة الذكية للبيوت والمنشآت باستخدام الذكاء الاصطناعي" للمتدرب رائد سلطان العمري، ومشروع "تصميم مدينة ذكية صديقة للبيئة" للمتدرب عاصم أحمد جديبا.