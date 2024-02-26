"أدبي الطائف" يحتفي بيوم التأسيس ببرنامج وطني متنوع

ثم ألقى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد كلمة أشار فيها إلى أن يوم التأسيس الذي يحل يوم 22 فبراير من كل عام بموجب صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - هو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية واستذكارًا لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون وإبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لها كذلك واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.