"أدبي الطائف" يحتفي بيوم التأسيس ببرنامج وطني متنوع

احتفل النادي الأدبي الثقافي بالطائف ممثلاً بجماعة فرقد الإبداعية بأمسية وطنية بمناسبة يوم التأسيس لمملكتنا الغالية وذلك مساء أمس الاثنين، حيث تم تقديم برنامج احتفالي منوع قدمه أسامة الثمالي.
وألقيت قصائد شعرية للشاعر عادل الحصيني، والشاعرة خديجة قاري، والشاعر عائض الثبيتي، وكلمات نثرية للدكتورة أميرة بخاري، ونجوى العَمري، وهمس بدر الدين، وشارك عددٌ من فناني وفنانات الطائف بلوحات تشكيلية بإشراف الفنانة منيرة الحبسي.
وقدمت عهود عبدالكريم فقرة تشاركية للحضور عن أسماء الشعراء الذين كتبوا عددًا من القصائد المغناة قدمت من خلالها جوائز رمزية.
ثم ألقى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد كلمة أشار فيها إلى أن يوم التأسيس الذي يحل يوم 22 فبراير من كل عام بموجب صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - هو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية واستذكارًا لامتداد الدولة السعودية من ثلاثة قرون وإبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لها كذلك واحتفاءً بالإرث الثقافي المتنوع ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
وشكر "الجعيد" في كلمته جماعة فرقد الإبداعية والفريق المشارك على تنظيم هذه الفعاليّة عن ذكرى التأسيس للمملكة ثم كرّم رئيس النادي ورئيس جماعة فرقد الدكتور أحمد الهلالي المشاركين في إنجاح المناسبة.