الربيعة توقّع "الأزياء التقليدية السعودية" في معرض جدة للكتاب

وبيّنت الربيعة أن الكتاب جاء استجابة لحاجة ماسة إلى مراجع نصية يمكن الاعتماد عليها في البحث الأكاديمي، والتعليم، والتصميم الواعي، مؤكدة أن تدشين هذا العمل يمثل محطة مهمة في رحلتها لحفظ التراث، وتحمل مسؤولية ثقافية تسعى من خلالها لتوثيق تراث المملكة غير المادي كتابةً قبل أن يُنسى.