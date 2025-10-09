بالصور.. منافسات رياضية ورحلة خلوية ضمن فعاليات "رسل السلام للتميز الكشفي" بالطائف

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة "الهايكنج" التي تجمع بين النشاط الرياضي والتوعية الصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن البرنامج تخلله رحلة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.