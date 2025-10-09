بالصور.. منافسات رياضية ورحلة خلوية ضمن فعاليات "رسل السلام للتميز الكشفي" بالطائف
أُقيمت مساء اليوم الخميس المنافسات الرياضية للبنين والرحلة الخلوية للبنات، ضمن فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، والمقامة في مدينة الملك فهد الكشفية بمحافظة الطائف.
وشهدت المنافسات مشاركة جميع فرق الكشافة للبنين في مسابقات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والجري، وسط أجواء من الحماس والتنافس الشريف، بهدف تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي بين المشاركين.
في المقابل، نُفّذت الرحلة الخلوية للفتيات التي تهدف إلى تنمية الصبر والتحمّل وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، ومواجهة تحديات المستقبل، واكتشاف قدرات الكشافة وإمكاناتهم بما يواكب رؤية المملكة 2030.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة "الهايكنج" التي تجمع بين النشاط الرياضي والتوعية الصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن البرنامج تخلله رحلة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.