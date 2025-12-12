"بصمة خير" تطلق مبادرات نوعية لتعزيز التشجير والتدوير بالشراكة مع وزارة البيئة

أكدت المحامية فاطمة الزهراء منصور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير، أن المؤسسة تتجه نحو تبنّي مشاريع نوعية تتوافق مع مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة في القطاع غير الربحي، وفي مقدمتها مشروع تشجير مدينة الرياض لطلاب الصف الثالث الثانوي، الذي يهدف إلى غرس قيم العطاء والمسؤولية في نفوس الطلاب، مع منحهم ساعات تطوعية معتمدة، إضافة إلى الفوائد البيئية المتحققة من تشجير الحدائق والمنتزهات والمنازل والمدارس.
وأوضحت أن هذه المبادرة تُعد من المشاريع المستدامة التي تُحدث أثرًا ملموسًا وتدعم مستهدفات «السعودية الخضراء».
وأضافت منصور أن المؤسسة تعمل على بناء شراكات مجتمعية فعالة مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، بما يضمن تحقيق التكامل ورفع مستوى الأثر في المجتمع. وكشفت أن المؤسسة لديها مشاريع مستقبلية نوعية، من أبرزها مشروع التدوير، الذي تمت مناقشته مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويجري الإعداد لإطلاقه خلال العام القادم ضمن خطط المؤسسة التطويرية.
كما أعربت عن شكرها العميق لصحيفة صدى نيوز على تغطياتها الإعلامية المتميزة لبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاع غير الربحي بشكل عام.
وجاءت تصريحاتها خلال مشاركة بصمة خير في ملتقى القطاع غير الربحي الأول الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة 9–10 ديسمبر 2025م في فندق الفيرمونت بالرياض، والذي يُعد منصة وطنية تجمع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاعات البيئة والزراعة والمياه، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.