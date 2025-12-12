"بصمة خير" تطلق مبادرات نوعية لتعزيز التشجير والتدوير بالشراكة مع وزارة البيئة

أكدت المحامية فاطمة الزهراء منصور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير، أن المؤسسة تتجه نحو تبنّي مشاريع نوعية تتوافق مع مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة في القطاع غير الربحي، وفي مقدمتها مشروع تشجير مدينة الرياض لطلاب الصف الثالث الثانوي، الذي يهدف إلى غرس قيم العطاء والمسؤولية في نفوس الطلاب، مع منحهم ساعات تطوعية معتمدة، إضافة إلى الفوائد البيئية المتحققة من تشجير الحدائق والمنتزهات والمنازل والمدارس.