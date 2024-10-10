"تراحم مكة تفعل اليوم العالمي للصحة النفسية 2024 بدعم نفسي وتدريبي للنزلاء"

من جانبه، أوضح "الأستاذ وليد بن خضر الأحمدي"، المدير التنفيذي لتراحم مكة المكرمة، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً برعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتبذل جهوداً كبيرة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. وأشار إلى أن اللجنة تقدم أكثر من "12 برنامجاً متنوعاً"، مع التركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى تأهيل النزلاء وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المادية والاقتصادية.