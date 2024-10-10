"تراحم مكة تفعل اليوم العالمي للصحة النفسية 2024 بدعم نفسي وتدريبي للنزلاء"

فعّلت "اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة (تراحم)" بالتعاون مع "المديرية العامة للسجون"، "اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2024م" من خلال تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان "ستفرج في اللحظة المناسبة". استهدفت الدورة النزلاء، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمات النفسية التي قد تواجههم خلال فترة محكوميتهم، بالإضافة إلى التخطيط لتفادي الأزمات النفسية والأسرية والاجتماعية المتوقعة.
وشملت الفعالية تقديم "استشارات نفسية" للنزلاء، بالتعاون مع "المستشار الأسري والتربوي ومستشار حماية الطفل محمد موسى الحكمي"، وذلك لتحسين صحتهم النفسية والعاطفية.
من جانبه، أوضح "الأستاذ وليد بن خضر الأحمدي"، المدير التنفيذي لتراحم مكة المكرمة، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً برعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتبذل جهوداً كبيرة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. وأشار إلى أن اللجنة تقدم أكثر من "12 برنامجاً متنوعاً"، مع التركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى تأهيل النزلاء وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المادية والاقتصادية.
وأضاف الأحمدي أن اللجنة مستمرة في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية، بهدف "دمج النزلاء في المجتمع كأفراد فعّالين" قادرين على المساهمة بشكل إيجابي.