للطلاب والطالبات.. انطلاق فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي بـ"عسير" اليوم الأحد

ويهدف الملتقى إلى تنمية وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم، ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى إثراء الجانب الفلكي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالي العلوم والفضاء، وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية في البرمجة والتصميم الإبداعي.