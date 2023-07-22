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للطلاب والطالبات.. انطلاق فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي بـ"عسير" اليوم الأحد

تحت شعار "الصيف يجمعنا" لتعزيز البحث العلمي والابتكار والتنافسية العالمية
للطلاب والطالبات.. انطلاق فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي بـ"عسير" اليوم الأحد

تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليّات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب والطالبات، تحت شعار "الصيف يجمعنا"، في مركز عسير العلمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وذلك ضمن البرامج الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم.

وتشتمل برامج الملتقى على عدد من المسارات تتضمن تصميم وبرمجة الروبوت، والسعودية نحو الفضاء، وأنا مبرمج، وأسرار الحياة، والاكتشاف بالترفيه.

ويهدف الملتقى إلى تنمية وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم، ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى إثراء الجانب الفلكي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالي العلوم والفضاء، وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية في البرمجة والتصميم الإبداعي.

ويستهدف الملتقى طلاب وطالبات التعليم العام من عمر عشر سنوات وحتى سبعة عشر عامًا، باستثناء طلبة الصف الثالث الثانوي، وينفذ على مدى أربعة أسابيع.

وزارة التعليم
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