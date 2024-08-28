أمير المدينة يدشّن مباني مركز هيئة الأمر بالمعروف بحي الحرة الشرقية ومحافظة الحناكية

وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تعكس ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ولأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومساندته لأعمال وبرامج فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.