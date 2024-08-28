أمير المدينة يدشّن مباني مركز هيئة الأمر بالمعروف بحي الحرة الشرقية ومحافظة الحناكية

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، عن بُعد، مبنى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي الحرة الشرقية، بالإضافة إلى مبنى الهيئة بمحافظة الحناكية.
جاء ذلك خلال استقباله الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وخلال اللقاء استمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرحٍ عن جهود الرئاسة العامة وبرامجها النوعية، واطلع على عرض مرئي عن المباني الجديدة، وما تحويه من مرافق وتجهيزات، كما تسلم نسخة من كتاب بعنوان "طيبة الطَّيِّبة".
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تعكس ما تحظى به الرئاسة العامة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ولأمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومساندته لأعمال وبرامج فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.