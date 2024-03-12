بحضور محافظ المجاردة.. انعقاد اللقاء العام لغرفة "أجاويد 2"

عُقِد اللقاء العام بين غرفة عمليات "أجاويد 2" مع مختلف شرائح المجتمع، اليوم الثلاثاء، في المركز الحضاري بالمجاردة، بحضور المحافظ ناصر بن مفرح عسيري.
وقدم قائد "أجاويد 2" علي حنفان العمري، عرضًا مرئيًا حول المبادرة، بحضور رؤساء المراكز الإدارية في "خاط، وختبة، وعبس، وثربان، وأحد ثربان"، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، وقادة المسارات الثلاثة "الوعي، والعطاء، والقوة".
كما حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية، وأعضاء هيئة التدريس، وشيوخ ونواب القبائل في المحافظة ومراكزها، وجمعية البر، وجمعية تحفيظ القرآن، والجمعيات الخيرية، والأهلية، وجمعية التوحد، وأوقاف بن ثالبة، وأوقاف علي بن صغير، وأسر الشهداء.
وأصحاب المتاحف والقرى الأثرية والتاريخية، ومشرفين تربويين، ومشرفات تربويات، ومعلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات، وفريقي "قمم السعودية" و"وسم"، والفرق التطوعية، وفريق "قادرون"، والإعلاميين والإعلاميات.
وتخلل اللقاء الإجابة على كل استفسارات الحضور، قبل انطلاق مسيرة تعريفية بالمبادرة مع دعوة الجميع للمشاركة.