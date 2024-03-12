بحضور محافظ المجاردة.. انعقاد اللقاء العام لغرفة "أجاويد 2"

كما حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية، وأعضاء هيئة التدريس، وشيوخ ونواب القبائل في المحافظة ومراكزها، وجمعية البر، وجمعية تحفيظ القرآن، والجمعيات الخيرية، والأهلية، وجمعية التوحد، وأوقاف بن ثالبة، وأوقاف علي بن صغير، وأسر الشهداء.