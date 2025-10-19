"الإحصاء" تواصل شراكتها مع جمعية الوداد لرعاية الأيتام عبر ورشة تدريبية تطويرية

في امتدادٍ لشراكتها المثمرة مع الهيئة العامة للإحصاء، التي أسهمت خلال الأشهر الماضية في تزويد جمعية الوداد لرعاية الأيتام ببيانات مسحيّة شاملة لمناطق المملكة، ساعدت على تحسين دقة معايير أهلية الأسر المحتضِنة واستقطاب الأسر الأنسب، نظّمت الهيئة ورشة عمل تدريبية بعنوان: "رحلة معرفية مع البيانات وتحليلها وآلية جمعها وجودتها".
وتهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة الإحصائية لدى منسوبي الجمعية، وتطوير مهاراتهم في جمع البيانات وتحليلها وضمان جودتها، بما يسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال الورشة، استعرض وفد الهيئة العامة للإحصاء أحدث الممارسات في مجال إدارة البيانات الإحصائية، وأهمية الدقة في جمعها واستخدامها لدعم البرامج التنموية والاجتماعية.
من جانبها، ثمّنت جمعية الوداد لرعاية الأيتام استمرار التعاون البنّاء مع الهيئة، مؤكدة أن تبادل الخبرات والبيانات الدقيقة يمثل ركيزة أساسية لتطوير برامج الاحتضان وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للأطفال والأسر المحتضِنة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن جمعية الوداد لرعاية الأيتام تُعدّ من الجمعيات الرائدة في المملكة، وتعمل على معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، عبر إسناد احتضانهم لأسر سعودية مؤهلة من خلال الرضاعة، ومتابعتهم ليكونوا أفرادًا صالحين ومساهمين في المجتمع.