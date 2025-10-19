"الإحصاء" تواصل شراكتها مع جمعية الوداد لرعاية الأيتام عبر ورشة تدريبية تطويرية

يُذكر أن جمعية الوداد لرعاية الأيتام تُعدّ من الجمعيات الرائدة في المملكة، وتعمل على معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، عبر إسناد احتضانهم لأسر سعودية مؤهلة من خلال الرضاعة، ومتابعتهم ليكونوا أفرادًا صالحين ومساهمين في المجتمع.