1420 مدرسة بمكة تحتفي بـ35 ألف معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي

احتفلت ثانوية أبي أيوب الأنصاري، اليوم، بمعلميها؛ وذلك تزامنًا مع يوم المعلم وتكريمًا وإبرازًا لهذا اليوم.
وتمثّلت احتفالية المدرسة عن طريق ممر شرفي على جانبيه الطلاب وهم ينثرون الورود على رؤوس معلميهم، فيما كرم مدير الثانوية سامي السرواني المعلمين، وقدم لهم الهدايا.
كما احتفلت 1420 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -يدرس فيها أكثر من 400 طالب وطالبة- بـ35 ألف معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات.