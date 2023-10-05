1420 مدرسة بمكة تحتفي بـ35 ألف معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي

كما احتفلت 1420 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -يدرس فيها أكثر من 400 طالب وطالبة- بـ35 ألف معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات.