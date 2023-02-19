أول شهادة تصنيف للموظفين.. "الحربي" يحصل على أول رخصة مهنية

حصل الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على أول رخصة مهنية تصدر من وحدة التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دفعتها الأولى، وأول شهادة تصنيف مهني على مستوى الموظفين، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمتْه الوزارة صباح اليوم، ورعاه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي.
يشار إلى أن وحدة التخصصات الاجتماعية أُنشِئت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرارٍ من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم العمل بالمجال الاجتماعي، ورفع كفاءته ومهنيته بالطرق العلمية الصحيحة، بحيث تكون مهمات واختصاصات الوحدة الإدارية اقتراح الأسس والمعايير لمزاولة المهن الاجتماعية، ودراسة طلبات الترخيص للتخصصات الاجتماعية، والرفع بمرئياتها إلى صاحب الصلاحية؛ لإصدار الرخص المهنية لتلك التخصصات، وتقويم المؤهلات الاجتماعية المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع إعداد البحوث العلمية الاجتماعية ودعمها.