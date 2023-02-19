أول شهادة تصنيف للموظفين.. "الحربي" يحصل على أول رخصة مهنية

حصل الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على أول رخصة مهنية تصدر من وحدة التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دفعتها الأولى، وأول شهادة تصنيف مهني على مستوى الموظفين، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمتْه الوزارة صباح اليوم، ورعاه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي.