رئيس هيئة العمليات يتوج الفائزين في منافسات بطولة رئاسة الحرس الملكي الرياضي

وتوج اللواء العمري قوة الحرس الخاص بالدرع العام للبطولة، فيما حصل فريق كتيبة الشرطة العسكرية على بطولة كرة قدم الصالات، وحقق فريق قوة الحرس الخاص بطولة شد الحبل، وحصل الملازم نواف الشهراني من قوة الحرس الخاص على المركز الأول في اختراق الضاحية، فيما حقق الوكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص المركزين الأولين في سباقي ألعاب القوى (200 متر) و(100 متر).