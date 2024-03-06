رئيس هيئة العمليات يتوج الفائزين في منافسات بطولة رئاسة الحرس الملكي الرياضي

نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري، توج رئيس هيئة العمليات اللواء الركن/ محمد بن سعيد العمري الفائزين والحكام المشاركين في بطولة دوري رئاسة الحرس الملكي للموسم الرياضي ( 2023 – 2024 ) وذلك بحضور رؤساء الهيئات وقادة التشكيلات وضباط ومنسوبي الحرس الملكي في صالة إدارة الشؤون الرياضية بالمنطقة الوسطى.
وشهدت فعاليات البطولة تنافساً كبيراً وروحاً رياضية عالية، من خلال مشاركة 21 فريقاً في سبع ألعاب رياضية، وهي كرة قدم الصالات وكرة الطائرة وتنس الطاولة للفرق والفردي وسباقين لألعاب القوى على مسافتي 100 متر و 200 متر، إلى جانب سباق اختراق الضاحية ( 4 كيلومترات) وشد الحبل.
وتوج اللواء العمري قوة الحرس الخاص بالدرع العام للبطولة، فيما حصل فريق كتيبة الشرطة العسكرية على بطولة كرة قدم الصالات، وحقق فريق قوة الحرس الخاص بطولة شد الحبل، وحصل الملازم نواف الشهراني من قوة الحرس الخاص على المركز الأول في اختراق الضاحية، فيما حقق الوكيل رقيب عبدالعزيز الجدعاني من قوة الحرس الخاص المركزين الأولين في سباقي ألعاب القوى (200 متر) و(100 متر).
ونجح الجندي سعود المطيري في تحقيق بطولة تنس الطاولة للفردي، فيما ذهبت بطولة التنس للفرق إلى هيئة الإمدادات والتموين، كما حصل فريق كتيبة الأمن والحماية الأولى على بطولة الكرة الطائرة.
وفي نهاية الحفل، تسلم رئيس هيئة العمليات هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس الحرس الملكي من إدارة الشؤون الرياضية قدمها العميد وليد بن سعد بن دلاك.