"العيد" مهنِّئًا القيادةَ باليوم الوطني 94.. القطاع غير الربحي أصبح أحد ركائز التنمية

وقال "العيد": لا شك أن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي يأتي ابتهاجًا بهذه الذكرى الغالية على نفوس المواطنين، واستذكار نشأة الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله؛ حيث تتجدّد هذه الذكرى في كل عام، وتكتسي أبهى الحلل وتبقى حاضرة في قلوب أبناء الوطن، ونحن نشعر بالسعادة الغامرة وبكل معاني الفرح بتوالي المناسبات السارة والأوقات السعيدة على وطننا الغالي، وبكل معاني الوفاء والإخلاص والصدق والمحبة. ويعدّ هذا اليوم المجيد في تاريخ بلادنا المباركة مصدرًا للفخر والاعتزاز؛ حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه؛ إيذانًا بانطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة.