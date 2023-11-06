عسير.. أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات "الرعاية الصحية المنزلية" خلال 9 أشهر

وأوضحت أن عدد المستفيدين من خدمات العناية بالجروح وقرح الفراش قد بلغ (180) مستفيداً، وما بعد العمليات (240) مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات داء السكري (1082) مستفيداً، بينما بلغ من قُدمت لهم الخدمة في معالجة أمراض السرطان (182) مريضاً، وفي أمراض ضغط الدم بلغ عدد المستفيدين (721) مستفيداً.