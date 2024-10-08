"محافظ الزلفي" يلتقي وفد "تنمية الغطاء النباتي" لبحث تعزيز التعاون في حماية المراعي

الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه في ديوان المحافظة، مشرفَ الفروع بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس سلطان الحربي، والوفد الفني المرافق له، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض المراحل التي مر بها مشروع إعادة تأهيل روضة السبلة والمسارات المتبقية.
وشملت المناقشات بحثَ سبل تعزيز التعاون المشترك في حماية المراعي، وتنمية الغطاء النباتي في الأراضي الرعوية عبر برامج التشجير، وتعزيز دوريات المراقبة والحماية لضمان الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.