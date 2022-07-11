"الجهني" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام
رفع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، المكلف الدكتور ساعد الجهني، الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.
كما رفع "الجهني" التهنئة إلى مقام وزارة الحج والعمرة، والعاملين في قطاع مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ بمناسبة نجاح الموسم، وأشاد بالجهود المبذولة من قِبل العاملين في المجلس التنسيقي وشركات خدمة حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، المكلف الدكتور ساعد الجهني؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ: حظي المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بدعم من مقام وزارة الحج والعمرة، ومتابعة مستمرة من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط. وقدم المجلس التنسيقي خلال موسم هذا العام خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أطلق مبادرات وأعمالاً تطوعية عدة، وشراكات استراتيجية مع جهات عدة، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات أمام شركات حجاج الداخل؛ ما سهَّل عليها تقديم خدماتها للحجاج من المواطنين والمقيمين وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.
وعبَّر "الجهني" عن شكره وامتنانه وتقديره للعاملين في المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل نظير ما بذلوه من جهود خلال هذا الموسم، الذي تكلل بالنجاح -ولله الحمد- وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.