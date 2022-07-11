"الجهني" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام

وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، المكلف الدكتور ساعد الجهني؛ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ: حظي المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بدعم من مقام وزارة الحج والعمرة، ومتابعة مستمرة من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط. وقدم المجلس التنسيقي خلال موسم هذا العام خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أطلق مبادرات وأعمالاً تطوعية عدة، وشراكات استراتيجية مع جهات عدة، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات أمام شركات حجاج الداخل؛ ما سهَّل عليها تقديم خدماتها للحجاج من المواطنين والمقيمين وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.