الطائف.. "الشؤون الصحية" و"التجمع الصحي" يستعرضان استعدادات نقل الخدمات العلاجية

وعلمت "سبق" أن الاجتماع ناقش كذلك دور المديرية بعد انطلاق التجمع، ومتابعة طلبات الإمداد للمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى آلية استقبال الموظفين الجدد في التجمع. كما ناقش الطرفان الاعتمادات المالية، وخطة الحج ١٤٤٤هـ، ودور التجمع فيها.