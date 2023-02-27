الطائف.. "الشؤون الصحية" و"التجمع الصحي" يستعرضان استعدادات نقل الخدمات العلاجية

عقد اليوم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، ورئيس التجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال المالكي، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لنقل الخدمات العلاجية، والصحة العامة للتجمع.
وعلمت "سبق" أن الاجتماع ناقش كذلك دور المديرية بعد انطلاق التجمع، ومتابعة طلبات الإمداد للمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى آلية استقبال الموظفين الجدد في التجمع. كما ناقش الطرفان الاعتمادات المالية، وخطة الحج ١٤٤٤هـ، ودور التجمع فيها.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي من أجل تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.