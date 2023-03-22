ندوة توعوية عن "الدرن" يقيمها "وقاء" و"بيئة" وصحة جدة

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها المكتب بالمحافظة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن مرض الدرن، وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، كما تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.