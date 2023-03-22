ندوة توعوية عن "الدرن" يقيمها "وقاء" و"بيئة" وصحة جدة

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، ووزارة الصحة ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الدرن بصحة جدة، ندوة إرشادية توعوية عن مرض "الدرن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدرن، باعتباره من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.
وبيَّن مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أهمية تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح أعمال أهداف الجهات في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها المكتب بالمحافظة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة الوعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن مرض الدرن، وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، كما تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.