جازان.. "ريف السعودية" تنفذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

نفّذ برنامج "ريف السعودية" مهمة استقصائية حول "التأكد من إمكانية إنشاء نظام بذور مجتمعي، وإعداد شتلات من المجموع الخضري للذرة الرفيعة"، في منطقة جازان، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.