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جازان.. "ريف السعودية" تنفذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة
ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة
نفّذ برنامج "ريف السعودية" مهمة استقصائية حول "التأكد من إمكانية إنشاء نظام بذور مجتمعي، وإعداد شتلات من المجموع الخضري للذرة الرفيعة"، في منطقة جازان، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
وتهدف المهمة إلى تعريف صغار المزارعين بأهمية النوعية الجيدة من البذور المستخدمة للإنتاج الزراعي، وكذلك تعريفهم بالفرق بين الحبوب والبذور، وتطوير إنتاج أعلاف الماشية من الكتلة الحيوية للذرة الرفيعة.
وتتضمن الخطوات الأولى، إنشاء بنك بذور مجتمعي، وإمكانية إنتاج الشتلات من المجموع الخضري لمحصول الذرة الرفيعة كعلف للماشية.
وتم تبادل الخبرات والآراء والمناقشة حول التأكد من إمكانية إنشاء نظام بذور مجتمعي وإعداد سيلاج من المجموع الخضري للذرة الرفيعة مع مجموعة من خبراء مكون الزراعة البعلية.