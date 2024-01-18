"هلال مكة" تعلن تخطيها 300 ألف ساعة تطوعية خلال 2023

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد المتطوعين بلغ 9628، منهم 3875 "ذكور"، و5753 "إناث"، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها: استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ. وقال مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون: إن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية؛ لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة.