"هلال مكة" تعلن تخطيها 300 ألف ساعة تطوعية خلال 2023

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، وصولها إلى 300877 ساعة تطوعية، خلال العام 2023.
وقالت "هلال مكة"، خلال استعراض إحصائيات إدارة التطوع السنوية لعام 2023: إنها وفرت 2824 فرصة تطوعية، تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله، والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف.
بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض والرياضية في المنطقة.
كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية بالمولات والمشاركة في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظاتي جدة والقنفذة، والمناطق السياحية في محافظة الطائف.
وكذلك تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد المتطوعين بلغ 9628، منهم 3875 "ذكور"، و5753 "إناث"، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها: استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ. وقال مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون: إن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية؛ لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أهداف رؤية 2030، الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة.
وأضاف "بلجون"، أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات بتنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة تقدم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في مجالات منها: الصحي، والإنساني، والرياضي، والبيئي، والتوعوي.
كما تتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.