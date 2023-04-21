محافظ شرورة يُصلِّي العيد ويستقبل الأهالي ويعايد المنوَّمين بالمستشفى العام

أدى موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ شرور المكلف، صلاة العيد مع جموع المصلين بجامع الملك فهد بن عبدالعزيز، كما استقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك في ضيافة المحافظة.
وتفقَّد "العنزي" جمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة، والتقى عددًا من الأطفال الأيتام، وقدَّم لهم التهنئة بمناسبة العيد، واطلع على الخدمات المقدمة لهم من الجمعية.
كما زار المحافظ المرضى المنوَّمين في مستشفى شرورة العام، وقدم لهم الهدايا والتهنئة، واستمع إلى شرح عن حالاتهم الصحية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
كما رفع "العنزي" عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والأهالي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو نائبه الأمير تركي هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هــ.